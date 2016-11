Djuricin mit achtem Saisontor für Ferencváros

Kurzzeitig war Marco Djuricin der Torschützen-Leader in Ungarn

Marco Djuricin hat sich am Samstag zumindest vorübergehend an die Spitze der Torschützenliste in der ungarischen Fußball-Meisterschaft geschossen. Der 23-jährige Wiener erzielte beim 2:0-Heimsieg von Meister Ferencváros Budapest gegen Gyirmot mit seinem achten Saisontreffer den Endstand (65.).

Djuricin, der im Sommer nach Budapest gewechselt ist, führt gemeinsam mit Robert Feczesin (Videoton) die Schützenliste an, Feczesin konnte im Abendspiel allerdings wieder davon ziehen.

Ferencváros liegt in der Tabelle auf Rang zwei und hat den Rückstand auf Tabellenführer Vasas Budapest (1:2 gegen Honved) auf zwei Punkte reduziert. Videoton kann sich mit einem Sieg im Heimspiel gegen MTK Budapest aber wieder Rang zwei holen.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der ungarischen NB I

apa