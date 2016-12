Camacho trainiert Gabun

José Antonio Camacho ist neuer Nationaltrainer Gabuns

Pierre-Emerick Aubameyang bekommt in der Nationalmannschaft von Gabun kurz vor der Afrika-Meisterschaft im eigenen Land einen neuen Trainer.

Der Spanier José Antonio Camacho wurde am Donnerstag in der Hauptstadt Libreville als neuer Nationalcoach vorgestellt. Der 61-Jährige unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre. Beim Team des BVB-Torjägers tritt der frühere Profi von Real Madrid die Nachfolge des Portugiesen Jorge Costa an, der Anfang des Monats entlassen worden war.

Der Afrika-Cup in Gabun beginnt am 14. Januar. Camacho war bis 2013 Nationaltrainer von China.