Braga trennt sich von Trainer José Peseiro

José Peseiro ist nicht mehr Trainer von Sporting Braga

Sporting Braga hat sich von Coach José Peseiro getrennt. Das gab Vereinspräsident Antonio Salvador am Donnerstag bekannt. Die Portugiesen reagierten damit auf das Ausscheiden in der Europa League und im nationalen Cup, in dem es am Mittwoch im Achtelfinale zu Hause gegen den Zweitligisten Covilha eine 1:2-Pleite setzte.

Als Interimscoach wurde Abel Ferreira, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, eingesetzt. José Peseiro hatte erst zu Saisonbeginn seine Tätigkeit bei Braga aufgenommen. In der Meisterschaft liegt man nach 13 Runden mit 26 Punkten auf Rang vier.

apa/red