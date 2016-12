Brasilien & Kolumbien spielen für Chapecoense

Nach dem Flugzeugunglück spielen Brasilien und Kolumbien eine Benefizpartie für die Angehörigen

Nach dem Flugzeugunglück um den brasilianischen Erstligisten Chapecoense spielen die Nationalmannschaften von Brasilien und Kolumbien eine Benefizpartie für die Angehörigen der Opfer.

Das Spiel wird am 25. Januar 2017 im Stadion Nilton Santos in Rio de Janeiro ausgetragen, wie der brasilianische Fußballverband mitteilte. Die Einnahmen sollen den Angehörigen der Unglücksopfer gespendet werden. "Wir hoffen, den Familien etwas helfen zu können, die so einen großen Verlust erlitten haben", sagte der Koordinator der brasilianischen Nationalteams, Edu Gaspar.

Bei dem Flugzeugabsturz nahe der kolumbianischen Stadt Medellín waren Ende November 71 Menschen ums Leben gekommen, darunter 19 Fußballer des brasilianischen Erstligisten AF Chapecoense. Das Team war auf dem Weg zum Finalhinspiel der Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional Medellín. Sechs Menschen überlebten. Die Absturzursache war Treibstoffmangel.