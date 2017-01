Admira-Talent bei Hertha BSC im Gespräch

Mit diesem Admira-Nachwuchsteam spielte Kenan Muslimović (Mitte Vierter v. l.) erfolgreich 2013 in der U-18-Jugendliga

Kenan Muslimović, ehemaliger Admira-Jugendakteur, spielt derzeit etwas ungeachtet in der serbischen Super Liga bei FK Novi Pazar. Trotzdem sieht der gebürtige Wiener einem Engagement aus der deutschen Bundesliga entgegen. So soll Hertha BSC bereits seine Fühler nach Muslimović ausgestreckt haben.

Der 19-jährige Stürmer begann seine Laufbahn in der Admira-Jugend. Im Sommer 2015 folgte der Wiener dem Ruf aus Italien und unterschrieb bei Novara Calcio. In der Juniorenmannschaft der Italiener konnte sich Muslimović nur selten durchsetzen. So zog es ihn im Winter 2016 Richtung Bosnien-Herzegowina, wo er für den Erstligisten FK Mladost Doboj-Kakanj spielte. Erneut hielt sich der Stürmer nur ein halbes Jahr beim Verein.

Aktuell spielt Kenan Muslimović bei FK Novi Pazar in Serbien und jetzt soll mit Hertha BSC Berlin ein namhafter Klub aus der deutschen Bundesliga seine Fühler nach dem einstigen Admira-Talent ausgestreckt haben. Erste medizinische bzw. sportliche Test wurden bereits absolviert.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der serbischen Super Liga

>> Spielerprofil Kenan Muslimović

red