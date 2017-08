Freud und Leid bei Daniel Royer

Der zuletzt in Hochform spielende Daniel Royer ist bei der 2:3-Derby-Niederlage von New York RB gegen New York City FC verletzt ausgeschieden. Der zuletzt zum "Spieler des Monats" Juli ausgezeichnete Steirer musste am Sonntag schon in der 14. Minute mit einer Knieblessur vom Feld. Eine genaue Untersuchung am Montag sollte Klarheit schaffen.

Entscheidender Mann für City war Spaniens Ex-Teamstürmer David Villa, der für mehr als 33.000 Zuschauern im Yankees Stadium alle drei Treffer erzielte. Royer hatte im Juli bei der RB-Dependance in den USA zu überzeugen gewusst. Dem Flügelspieler gelangen sechs Tore.

apa/red