Zweite Niederlage für Podolski in Japan

Lukas Podolski verlor mit Vissel Kobe in der J-League

Lukas Podolski hat in seinem dritten Pflichtspiel für den japanischen J-League-Vertreter Vissel Kobe zum zweiten Mal einen Sieg verpasst. Der ehemalige Nationalspieler verlor mit seinem Team gegen Kashima Antlers mit 1:2 (0:0).

Die Antlers, die als Favorit und Zweitplatzierter nach Kobe reisten, setzten sich mit dem Sieg nach nunmehr 21 gespielten Partien an die Tabellenspitze. Für Vissel Kobe geht der Blick derweil eher nach unten: Podolskis Klub steht auf Platz elf der Tabelle.

Dabei fing die Partie aus Sicht des Kölners vielversprechend an. Zweimal scheiterte Lukas Podolski am Aluminium und verpasste die Führung. Zunächst lenkte Antlers-Keeper Sogahata eine Bogenlampe an die Latte (9.), dann traf der 32-Jährige aus spitzem Winkel an den Pfosten (15.). Kurz nach der Halbzeit gelang Kobe dennoch durch Hirofumi Watanabe die Führung (49.) zum 1:0.

Allerdings drehte der Favorit in der Folge auf und kam per Doppelschlag von Mu Kanazaki ins Spiel zurück. Zunächst schlenzte er einen Ball ins rechte Eck (69.), dann tanzte er Kobe-Torwart Kim aus und vollstreckte zum Siegtreffer (86.).