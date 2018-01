Janko äußert sich zum Lugano-Gerücht

Marc Janko könnte auf der Suche nach einem neuen Klub fündig geworden sein.

Marc Janko wird nach seiner Ausbootung bei Sparta Prag vom Schweizer Erstligisten FC Lugano umworben. Nun nimmt der Stürmer zu den Gerüchten Stellung.

Vor einer Woche wurde ÖFB-Stürmer Marc Janko bei Sparta Prag aussortiert, nun könnte sich eine neue Tür für den 34-Jährigen öffnen. Der FC Lugano, Siebter der Schweizer Super League, zeigt Interesse am Torjäger.

Der Verein aus dem italienischsprachigen Tessin ist auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff, stellt er doch mit nur 20 Toren nach 19 Spieltagen die schwächste Offensive der Liga. Die beiden Topscorer der Mannschaft, der Schwede Alexander Gerndt und der Brasilianer Carlinhos Júnior, kommen in der Meisterschaft gerade einmal auf je vier Treffer.

Janko: "Lugano ist eine Option"

Janko könnte sich ein Engagement im 64.000-Einwohner-Städchen durchaus vorstellen, wie er der Tageszeitung Blick verriet: "Lugano ist eine Option, aber ich höre mir alle Angebote an."

Daraus, dass er gerne wieder in die Schweiz gehen würde, macht der 1,96-Meter-Hüne kein Hehl: "Ich habe beste Erinnerungen an die Schweiz. Während meiner Zeit beim FC Basel habe ich Land und Leute lieben gelernt", sagte Janko. Emotional hat das Land für ihn ebenfalls eine besondere Bedeutung: "Ich durfte in der Schweiz auch den wunderbaren Moment der Geburt meiner Tochter miterleben."

Für Basel erzielte Janko in zwei Jahren und 66 Pflichtspielen 34 Tore.

red