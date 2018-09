Chaosklub Bradford City holt vierten Teammanager

In Bradford wurde wieder einmal der Coach gefeuert

Der englische Fußball-Drittligist Bradford City mit den beiden deutschen Besitzern Edin Rahic und Stefan Rupp hat nach einem Negativlauf in David Hopkin den vierten Teammanager in diesem Jahr verpflichtet.

Hopkin folgt auf den Iren Michael Collins, der erst im Juni das Amt übernommen hatte. Bradford hatte 2017 in den Playoffs knapp den Aufstieg in die 2. Liga verpasst. Seither läuft der Klub aus dem Norden Englands seinen Ansprüchen jedoch hinterher.

In der vergangenen Saison war Bradford nicht über Platz elf in der Liga hinausgekommen. In der laufenden Spielzeit steht nach sechs Spieltagen mit nur zwei Siegen, aber vier Niederlagen nur Rang 17 zu Buche.

"Wir hatten uns einen viel besseren Start erhofft, die Ergebnisse haben die Erwartungen nicht erfüllt", hatte Rahic die Entlassung Collins' begründet.