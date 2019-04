Kult-Coach Werner Lorant kehrt zurück auf die Trainerbank

Werner Lorant will es mit 70 Jahren noch einmal wissen

Kult-Coach Werner Lorant kehrt noch einmal auf die Trainerbank zurück. Der 70-Jährige soll den österreichischen Fußball-Fünftligisten FC Hallein, Tabellenschlusslicht in der 1. Landesliga Salzburg, in den letzten sieben Spieltagen vor dem Abstieg bewahren. Das berichten österreichische Medien übereinstimmend. viertklassigen Union Hallein tätig und rettete diesen in 14 Spielen vor dem Abstieg.

Für Lorant ist es eine Rückkehr nach Hallein. Zuletzt war er 2017 beim

Eingefädelt wurde der Deal wieder von David König, der derzeit noch Sportdirektor bei Stadtrivale Union Hallein ist und erst im Sommer zum FC wechselt. "Die Freundschaft ist bestehen geblieben. Werner brennt schon wieder darauf. Wenn er es nicht schafft, dann niemand", sagte König zu "Sky Sport Austria".

Seine größten Erfolge hatte Lorant in seiner neunjährigen Amtszeit (1992-2001) beim derzeitigen Drittligisten 1860 München gefeiert, die Löwen führte er unter anderem von der dritten Liga in die Bundesliga.