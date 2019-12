Klopp hat Hattrick im Visier: "Fühlt sich besonders an"

Clive Brunskill, getty

Jürgen Klopp greift mit dem FC Liverpool nach dem nächsten Titel

Champions League! UEFA-Supercup! Klub-WM? Der internationale Titel-Hattrick der Extraklasse ist für Jürgen Klopp und den FC Liverpool zum Greifen nah. "Es fühlt sich wirklich besonders an", sagte der 52-Jährige vor dem Finale der Klub-WM am Samstag in Doha. Dort werden die glänzend aufgelegten Reds jedoch von Libertadores-Cup-Sieger CR Flamengo aus Rio de Janeiro herausgefordert, der mit Trainer Jorge Jesus ebenfalls auf einer Euphoriewelle reitet.

"Wir sind hier und mein Team will gewinnen. Wir wissen, dass es wirklich schwierig ist, denn Flamengo ist wirklich gut", sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Freitag: "Wir spüren die Anspannung, aber es ist eine riesige Chance." Und auch Kapitän Jordan Henderson betonte: "Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen."

Doch um gegen den sechsmaligen brasilianischen Titelträger, der in diesem Jahr mit 16 Punkten Vorsprung souverän die erste Meisterschaft seit zehn Jahren gewann und sich nach 1981 zum zweiten Mal Südamerikas Fußballkrone aufsetzte, zu bestehen, muss sich das Starensemble um Mohamed Salah im Vergleich zum glanzlosen 2:1-Halbfinalerfolg gegen den mexikanischen Meister Monterrey CF steigern - denn die Kicker vom Zuckerhut sind heiß.

"Es ist das größte Finale, an dem ich je teilgenommen habe"

"Das ist das wichtigste Spiel meiner Karriere. Die Kirsche auf der Torte der Flamengo-Saison. Es ist das größte Finale, an dem ich je teilgenommen habe", schwärmte der 65-jährige Jesus, der mit Rafinha und Diego zwei ehemalige Bundesligaprofis im Kader hat.

Auch bei Routinier Filipe Luis, der unter anderem für die europäischen Topklubs Atlético Madrid und FC Chelsea auflief, war die Vorfreude spürbar. "Dies ist das Spiel unseres Lebens und wir werden unser Bestes geben", sagte der 34 Jahre alte Verteidiger.

Ob Klopp personell aus dem Vollen schöpfen kann, ist sehr fraglich. Hinter dem Einsatz des erkrankten Abwehrchefs Virgil van Dijk steht weiterhin ein Fragezeichen. Neben Europas Fußballer des Jahres, droht Georginio Wijnaldum auszufallen. "Virgil war heute Teil des Trainings. Wijnaldum hatte eine Sitzung. Wir werden jede Stunde zur Erholung nutzen und sehen, wen wir morgen aufstellen können", sagte Klopp.

Liverpool-Neuzugang noch nicht spielberechtigt

Noch nicht zur Verfügung steht auch Takumi Minamino. Der 24 Jahre alte Japaner wechselt erst am 1. Januar von Red Bull Salzburg für eine festgeschrieben Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro zu den Reds. Klopp nannte den Transfer des flinken und dribbelstarken Rechtsaußen "fabelhaft" und "wunderbar".

So müssen andere den Grundstein legen, um den ersten Titel der Reds bei einer Klub-WM zu holen. Wie der Ex-Leipziger Naby Keita, den sein Coach in höchsten Tönen lobte: "Er hat schon viele Tore für uns geschossen, auch wichtige Tore. Es ist absolut genial, wie gut er das gemacht hat, und es wird noch so viel mehr kommen", versprach Klopp - vielleicht ja schon gegen Flamengo.