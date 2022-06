"Ein grausames Ende": Schweinsteiger leidet mit Zverev

IMAGO/Federico Pestellini

Alexander Zverev (l.) musste bei den French Open gegen Rafael Nadal (r.) aufgeben

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat den Finaleinzug bei den French Open in Paris verpasst. Der Hamburger verletzte sich in der Vorschlussrunde gegen Rafael Nadal und musste deshalb am Ende des zweiten Durchgangs aufgeben. Mit Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller litten zwei (ehemalige) Fußball-Stars förmlich mit.

"Ein grausames Ende für ein sensationelles Halbfinale und ein tolles Turnier", schrieb Schweinsteiger auf Twitter. "Gute Besserung", wünschte sein ehemaliger Teamkollege Thomas Müller. Doch nicht nur die beiden Legenden des FC Bayern fühlten mit Zverev mit.

Get well soon @AlexZverev 🙏🏼 Ein grausames Ende für ein sensationelles Halbfinale und ein tolles Turnier! #FrenchOpen #RolandGarros — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 3. Juni 2022

Nadal, der den ersten Satz im Halbfinale der French Open im Tiebreak gegen Zverev gewonnen hatte, präsentierte sich in Paris als fairer Sportsmann.

"Es tut mir unglaublich leid für ihn. Er hat ein unglaubliches Turnier gespielt", sagte der Sandplatzkönig und prognostizierte: "Er wird mehr als nur ein Grand Slam gewinnen."

Nadal ergänzte: "Ich war gerade bei ihm in dem kleinen Raum. Ihn weinen zu sehen, ist wirklich ein schwerer Moment. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen."

"Das kann man mit nichts vergleichen"

Mischa Zverev kann die Enttäuschung seines jüngeren Bruders wohl am besten verstehen. "Das kann man mit nichts vergleichen. Wenn du so verletzt bist wie Sascha jetzt, wird dir für eine gewisse Zeit ein Stück deines Lebens genommen, weil du nicht laufen, nicht auf den Tennisplatz gehen kannst", sagte der 34-Jährige in seiner Rolle als TV-Experte bei "Eurosport".

Durch die verletzungsbedingte Aufgabe beim Stand von 6:7, 6:6 wird Alexander Zverev vorerst nicht die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernehmen.

"Eurosport" zufolge verließ der Tennis-Star die Anlage von Roland-Garros am Freitagabend mit einer Schiene um den Knöchel. Die nächsten Tage werden letztlich Aufschluss um die Schwere des Verletzung bringen.