Lewandowski kassiert historischen Platzverweis

IMAGO/Xavier Bonilla

Ex-Bayern-Profi flog bei Barcas Spiel gegen Osasuna vom Platz

Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski hat im Spiel des FC Barcelona gegen Osasuna einen historischen Platzverweis kassiert. Bereits in der 31. Minute flog der Weltfußballer mit Gelb-Rot vom Platz.

Im 789. Spiel seiner Profi-Karriere hat es nun auch Robert Lewandowski erwischt. Der Pole flog im Ligaspiel des FC Barcelona bei CA Osasuna nach rund einer halben Stunde vom Platz und kassierte die erste Gelb-Rote Karte seiner Laufbahn.

Schon nach rund zehn Minuten hatte der ehemalige Bayern-Profi seine erste Verwarnung gesehen. Nach einem leichten Zupfer gegen Nacho Vidal zog der Unparteiische Jesús Gil Manzano den gelben Karton. Nur rund 20 Minuten später war die Partie für den Superstar dann vorzeitig beendet.

In einem Luft-Zweikampf mit David García sah der Schiedsrichter einen Ellbogenschlag des Polen und zückte Gelb-Rot. Eine harte, anders als die erste Gelbe aber vertretbare Entscheidung.

Für Robert Lewandowski war es seit Beginn seiner Profi-Karriere erst der zweite Platzverweis überhaupt. Seinen ersten hatte er in der Saison 2012/13 noch im Trikot des BVB kassiert. Damals sah der Stürmer beim Bundesligaspiel der Dortmunder gegen den HSV (1:4) nach einem Foul an Per Skjelbred glatt Rot.

Auch Piqué sieht Rot

Am Dienstag war der Pole übrigens nicht der einzige Barca-Spieler, der den Innenraum des Stadions vorzeitig verlassen musste. Auch Gerard Piqué kassierte im letzten Spiel als Barcelona-Profi einen Platzverweis. Der ehemalige Nationalspieler legte sich direkt nach Wiederanpfiff lautstark mit dem Schiedsrichter an und sah daraufhin auf der Bank sitzend die Rote Karte.

Für Piqué war dies der letzte Auftritt für seinen langjährigen Verein. Erst in der vergangenen Woche hatte der Spanier überraschend seinen Rückzug angekündigt. Seinen tränenreichen Abschied von den Barca-Fans hatte er am Wochenende gegen UD Almería gefeiert.