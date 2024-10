Japan lässt erstmals Punkte liegen

AFP/SID/PHILIP FONG

Steht bei Gladbach unter Vertrag: Ko Itakura (r.)

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 erstmals Punkte liegen gelassen.

Nach neun Siegen bei 38:0 Toren in den bisherigen Runden der asiatischen WM-Qualifikation kamen die Samurai Blue zu einem 1:1 (0:0) gegen Australien.

Trotzdem führt Japan, das mit den Bundesliga-Profis Ritsu Doan (SC Freiburg) und Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) in der Startelf angetreten war, mit zehn Punkten in der entscheidenden dritten Runde die Gruppe C weiter souverän an. Kurios: Beide Treffer waren Eigentore. Shogo Taniguchi (58.) sorgte für die Führung der Socceroos, Cameron Burgess (76.) glich aus.

Die Australier um Jackson Irvine vom FC St. Pauli bleiben nach dem 3:1-Erfolg gegen China damit auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Tony Popovic ungeschlagen. Der 51-Jährige hatte nach dem verpatzen Start in die Qualifikation und dem Rücktritt von Nationaltrainer Graham Arnold das Team im September übernommen.