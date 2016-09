Kreuzbandriss bei Horn-Profi Denner

Ein Kreuzbandriss zwingt den Verteidiger des SV Horn zu einer langen Pause

Der SV Horn muss längere Zeit auf Lukas Denner verzichten. Eine MRT-Untersuchung beim Verteidiger ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

Der 25-Jährige hatte sich die schwere Verletzung am Freitagabend bei der 2:3-Heimniederlage in der Ersten Liga gegen Tabellenführer FC Liefering zugezogen. Denner wurde bereits am Mittwoch operiert.

Mehr dazu:

red