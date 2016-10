Celtic-Wunderkind "tunnelte Hebamme"

Celtic kann sich über ein großes Talent im Verein freuen

Durch ganz Europa schallt seit wenigen Tagen der Name Karamoko Dembélé. Der erst 13-jährige Jugendspieler des Celtic FC durfte am vergangenen Wochenende für die U20 des Vereins auflaufen, die einige Spieler auf Länderspielreise ersetzen musste. Nun meldete sich sein Entdecker zu Wort und lobte seinen ehemaligen Schützling überschwänglich.

"Ich bin überzeugt, als er geboren wurde, kam er mit einem Ball am Fuß heraus und hat seine Hebamme getunnelt", scherzte David Feeney gegenüber der "Sun" über Dembélé. Der junge Ivorer kam 2008 zu einem Training der Park Villa Boys unter Coach Feeney in Glasgow. Da war Dembélé erst fünf Jahre alt und seine Schuhe waren ihm viel zu groß.

RT Football__Tweet: Celtic's 13-year old wonderkid Karamoko Dembele in action.



Remember the name!pic.twitter.com/w8ubAcCA73 — Football Transfer (@TrnsfrFootball) 5. Oktober 2016

"Von der ersten Minute an war er unglaublich. Er war klein aber hatte keine Angst. Es kam alles so einfach zu ihm", erinnerte sich der Übungsleiter: "Er war in einer Gruppe mit Kindern, die den Ball nicht kontrollieren konnten, ohne ihre Hände zu benutzen. In derselben Zeit konnte Karamoko hundertmal hochhalten."

Und Feeney kam gar nicht aus dem Schwärmen heraus. "Die Dinge, die er mit dem Ball anstellte, waren schon damals unglaublich." Natürlich war schon früher die Aufmerksamkeit groß, verriet der Trainer. "Wir mussten ihm sogar sagen, dass er aufhören soll, die anderen die ganze Zeit zu tunneln, weil er sie nur verarscht hat." Viele Zuschauer kamen schon bei den Spielen der Jüngsten nur wegen des technisch so beschlagenen Dembélés.

"Karamoko ist furchtlos"

Klar, dass viele größere Vereine ein Auge auf Karamoko warfen, der mit seiner von der Elfenbeinküste stammenden Familie nur einen Katzensprung vom Stadion der Rangers wohnte. Am Ende machte jedoch Celtic das Rennen und verpflichtete das Talent für seine Jugend. "Die Rangers haben sich nie um ihn gekümmert obwohl er auf ihrer Türschwelle wohnte", wusste Feeney über den Stadtrivalen zu berichten.

Der rasante Aufstieg des 13-Jährigen wundert ihn nicht. "Karamoko ist furchtlos und für Celtics U20 gegen sieben Jahre ältere Spieler zu spielen, bringt ihn nicht aus der Fassung. Nichts, was er in diesem Sport erreicht, könnte mich überraschen."

Dazu könnte in einigen Jahren auch schon ein Einsatz in der Nationalmannschaft zählen. Den zumindest stellte Schottlands Co-Trainer Mark McGhee in Aussicht: "Wenn sie gut genug sind, ist es egal ob sie alt genug sind." Erst einmal will sich der Verband jedoch darum bemühen, dass Dembélé für die Jugendteams Schottlands aufläuft.

Zu hoffen bleibt, dass der kleine Karamoko Dembélé nicht - wie so viele angebliche "Wunderkinder" vor ihm - verheizt wird.