VIDEO: Maßarbeit von Artur Boruc

Artur Boruc beweist gegen Liverpool Maßarbeit

Bournemouth steht Kopf! Der AFC aus dem Süden Englands bezwingt den großen Liverpool FC nach 1:3 Rückstand in der Schlussviertelstunde noch mit 4:3. Großen Anteil am Erfolg der Cherries hatte auch Torwart Artur Boruc, der in einer ganz besonderen Szene Maßarbeit bewies...





Bournemouth liegt in der 73. Minute immer noch mit 1:3 hinten, als eine Ecke der Reds von der linken Seite mit ganz viel Schnitt zum Tor geschlagen wird. Der polnische Keeper macht ein paar Schritte aus seinem Fünfer zurück auf die Torlinie und sichert den Ball mit beiden Händen - gerade noch rechtzeitig. Erst die Torlinien-Technologie beweist, wie knapp die Cherries dem 1:4-Rückstand entgangen sind.