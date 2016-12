Şumudică sagt Gaziantepspor wegen Terror ab

Astra-Coach Marius Şumudică will nun doch nicht in die Türkei wechseln

Der rumänische Trainer Marius Şumudică wechselt wegen der Bombenanschläge in Istanbul nicht in die Türkei. Der Coach des rumänischen Meisters Astra Giurgiu, Gegner von Austria Wien in der abgelaufenen Gruppenphase der Europa League, hatte sich bereits mit dem türkischen Erstligisten Gaziantepspor geeinigt, hat aber nach dem Terror seine Meinung geändert.

"Ich gehe nicht nach Gaziantep", erklärte Şumudică , der sich bereits von den Spielern und dem Betreuerstab von Astra Giurgiu verabschiedet hatte. Der 45-Jährige hätte am Samstagabend in die Türkei fliegen sollen, um den Vertrag bei Gaziantepspor zu unterzeichnen. Beim Club aus Südostanatolien spielt mit Muhammed Ildiz auch ein Österreicher.

Mehr dazu:

>> Beck und Podolski nach Anschlägen erschüttert

>> Ergebnisse und Tabelle SüperLig

apa