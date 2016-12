Ex-Schalker wechselt zu L.A. Galaxy

Jermaine Jones (r.) geht künftig für LA Galaxy in die Zweikämpfe

Der frühere deutsche und aktuelle US-Nationalspieler Jermaine Jones wechselt innerhalb der Major League Soccer (MLS) von den Colorado Rapids zu Los Angeles Galaxy. Dies gab der einstige Beckham-Klub bekannt. Für den 35 Jahren alten Jones gibt Galaxy seinen ersten Pick in der kommenden MLS-Draft an die Rapids ab.

Der fünfmalige MLS-Champion aus Kalifornien hatte kurz zuvor den bisherigen Reserve-Trainer Curt Onalfo als neuen Headcoach präsentiert. Der 47-Jährige ersetzt Bruce Arena, der als Nachfolger des gefeuerten Jürgen Klinsmann die US-Nationalmannschaft übernommen hat.

Für Jones ist es nach New England Revolution und den Rapids die dritte Station in der höchsten nordamerikanischen Liga. In der abgelaufenen Saison erreichte er mit seiner Mannschaft das Halbfinale der MLS, schied aber gegen den späteren Meister aus Seattle aus. Dreizehn Mal streifte er sich das Trikot der Rapids über und konnte dabei drei Treffer erzielen. Zuvor war der Mittelfeldspieler in der Bundesliga für Frankfurt, Leverkusen und Schalke sowie in England für die Blackburn Rovers und in der Türkei für Beşiktaş im Einsatz.