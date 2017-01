Verstärkung für Altacher Trainerteam

Stefan Fuhrmann (rechts im Bild neben René Wagner) wechselt als Co-Trainer nach Altach

Bundesliga-Winterkönig SCR Altach hat nach Neo-Chefcoach Martin Scherb mit Stefan Fuhrmann auch einen neuen Co-Trainer gefunden und damit sein Betreuer-Team für die Frühjahrssaison komplettiert. Die Vorarlberger bestätigten Montagfrüh die Verpflichtung von Fuhrmann, der bisher als Assistenztrainer in der Ersten Liga beim SC Wiener Neustadt gearbeitet hatte.

Rechtzeitig zum Trainingsstart des sensationellen Tabellenführers hat damit Scherb als neuer sportlicher Verantwortlicher seinen vollständigen Betreuerstab um sich. Neben Assistent Fuhrmann wird der bisherige Interimscoach Werner Grabherr als zweiter Co-Trainer agieren, dazu kümmert sich Sebastian Brandner um die Torhüter und Martin Hämmerle ist Athletiktrainer.

"Ich freue mich über die neue Aufgabe und die Möglichkeit beim Tabellenführer der Bundesliga meinen nächsten Karriereschritt zu machen. Ich möchte nun so schnell wie möglich das Team kennenlernen und meine Aufgaben angehen", zeigte sich Stefan Fuhrmann begeistert. Der 34-Jährige war in seiner Spielerlaufbahn ein Urgestein des SC Neusiedl/See 1919, danach arbeitete er als Coach bei der AKA Burgenland und in der Akademie des SK Rapid, ehe er als Co-Trainer des TSV Hartberg und zuletzt beim SC Wiener Neustadt beschäftigt war.

"Wir sind froh, dass wir mit Stefan Fuhrmann pünktlich zum Trainingsstart einen neuen Co-Trainer gefunden haben. Fuhrmann passt mit seinem Gesamtpaket sehr gut in den bestehenden Betreuerstab und komplettiert das junge Trainerteam", freute sich Altach-Sportchef Georg Zellhofer über die Verpflichtung.

