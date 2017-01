Nächster Neuzugang bei Rapid

Eren Keles wechselt von der Vienna zur zweiten Mannschaft von Rapid

Der SK Rapid hat am Tag nach der Verpflichtung von Andreas Dober erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Diesmal holte man mit Eren Keles von der Vienna einen hoffnungsvollen 22-jährigen Newcomer, der ebenfalls bei der zweiten Mannschaft der Grün-Weißen in der Regionalliga Ost eingeplant ist.

Der Flügelspieler erhielt in Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2018 mit Option auf Verlängerung. "Eren ist ein schneller und technisch starker Spieler mit viel Zug zum Tor. Ich bin davon überzeugt, dass er uns in der jetzigen Situation und darüber hinaus weiterhelfen kann und freue mich, dass er bei uns unterschrieben hat", meinte Ex-ÖFB-Teamspieler Muhammet Akagündüz, der die Rapid-Talente in der Ostliga an die erste Mannschaft heranführen soll.

Dies erhofft man sich auch bei Keles, der im Sommer 2015 vom Team Wiener Linien aus der Wiener Stadtliga auf die Hohe Warte kam und sich bei der Vienna stetig weiterentwickelte. Seine starken Leistungen blieben nicht verborgen.

"Ich bin überglücklich, hier spielen zu dürfen. Rapid ist der größte Verein in Österreich und für diese Chance werde ich alles geben. Ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückgeben und so für weitere Aufgaben empfehlen", meinte Keles nach seiner Verpflichtung.

Mehr dazu:

red