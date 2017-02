FAC holt Regionalliga-Topscorer

Kevin Hinterberger spielt für den Floridsdorfer AC

Erste-Liga-Klub Floridsdorfer AC bediente sich kurz vor Transferschluss noch in der Regionalliga Mitte. Dabei fixierte man einen Deal bis Sommer 2017 mit dem Topscorer des ATSV Stadl-Paura Kevin Hinterberger. Der offensive Mittelfeldspieler soll für mehr Impulse nach vorne sorgen. Hinterberger verfügt über ausreichend Erfahrung.

Über Pasching und Amstetten kam Hinterberger zu SV Horn. Bei den Niederösterreichern gehörte der Mittelfeldmann zum Stammpersonal, brachte es dann in der Erste Liga auf 14 Einsätze mit zwei Torerfolgen. Da Hinterberger jedoch aussortiert wurde, gelangte er zu Union St. Florian und spielte dann einen starken Herbst bei ATSV Stadl-Paura. Bei den Oberösterreichern scorte er in der Regionalliga Mitte acht Tore bei sechzehn Einsätzen.

FAC-Chef Dominik Glawogger: "Mit dem Wechsel von Kevin Hinterberger haben wir nach längeren Gesprächen noch spät abends am Transfermarkt zugeschlagen. Das Hinterberger als RL-Mitte Topscorer Qualität hat, ist unverkennbar. Er brennt schon auf seine Einsätze in der "Sky Go Erste Liga" und wird alles dafür geben, damit der FAC die Liga hält!"

