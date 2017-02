Totti und Džeko schießen Roma ins Halbfinale

Francesco Totti erzielte das entscheidende Tor für die Roma vom Punkt

Sieg in letzter Minute: Im Viertelfinale der Coppa Italia hat sich AS Roma knapp gegen Cesena durchgesetzt. Routinier Francesco Totti behielt beim Strafstoß die Nerven und erzielte den späten 2:1-Siegtreffer.

Die Roma, bei der Nationalspieler Antonio Rüdiger die komplette Partie bestritt, steht damit im Halbfinale des italienischen Pokals. Dort kommt es zum Duell gegen den Stadtrivalen Lazio. Den zweiten Finalisten der Coppa Italia ermitteln Juventus Turin und der SSC Neapel.

Der ehemalige Wolfsburger Bundesligaspieler Edin Džeko, der in der 21. Minute für Diego Perotti ins Spiel gekommen war, brachte die Roma in der 68. Minute mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später glich Luca Garritano für Cesena zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Erst in der 90. Minute konnten die Römer antworten: Francesco Totti verwandelte einen Elfmeter zum 2:1.