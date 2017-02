Thorsten Schick aktiviert Vertragsklausel

Schick gilt als Fixstarter bei den Bernern

Der Schweizer Erstligist BSC Young Boys kann auch in der kommenden Saison auf Thorsten Schick zählen. Der Vertrag des Österreichers hat sich am Sonntag mit dem Einsatz beim 3:1-Sieg gegen Sion automatisch verlängert. Schick absolvierte seinen 25. Einsatz in einem Wettbewerbsspiel der laufenden Saison, womit die Klausel für eine Vertragsverlängerung griff.

Der 26-Jährige, der im vergangenen Sommer von Sturm Graz zu den Bernern wechselte, bestritt für den Verein von Trainer Adi Hütter in dieser Saison 15 Meisterschaftsspiele (drei Tore, fünf Assists), acht Europacupspiele (1/2) und zwei Cupspiele (0/6).

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle Super League

apa