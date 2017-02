WAC-Comeback von Ouédraogo perfekt

Beim Wolfsberger AC freut man sich über die Rückkehr von Issiaka Ouédraogo

Das Comeback von Issiaka Ouédraogo beim Wolfsberger AC ist perfekt. Mit der Freigabe durch die FIFA wurde die Rückkehr des Torjägers vom Hatta Club aus Dubai endgültig fixiert. Dies gaben die Kärntner am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

Der 28-Jährige Stürmer aus Burkina Faso ist damit am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) beim Heimspiel des WAC gegen die SV Ried in der ersten Bundesliga-Frühjahrsrunde einsatzberechtigt. Ouédraogo, der bereits in der Saison 2015/16 in Wolfsberg gespielt hatte, unterschrieb bei seinem alten und neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis Sommer 2019.

Mit neun Toren und drei Assists war "Sakko" in der vergangenen Spielzeit der beste WAC-Scorer gewesen. "Wir wissen, was Issiaka kann und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er passt nach wie vor sehr gut zum WAC und wir freuen uns, dass er wieder für uns spielt", zeigte sich Chefcoach Heimo Pfeifenberger erfreut über das Comeback seines Goalgetters.

Issiaka Ouédraogo selbst meinte: "Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich fühle mich hier sehr wohl und werde in jedem Spiel alles geben."

red