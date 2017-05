Shakhtar Donetsk holt sich das Double

Berechtigter Grund zur Freude bei Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk ist erneut ukrainischer Cupsieger. Durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen Dinamo Kiev wurde am Mittwoch der Titel erfolgreich verteidigt.

Ein Goldtor von Marlos in der 80. Minute brachte im Endspiel des Kubok die Entscheidung für Shakhtar. Damit fixierten die wegen der politischen Situation in der Ostukraine aus ihrer Heimatstadt Donezk verbannten "Hirnyky" (Bergarbeiter) auch das Double. In der Premyer Liga stand mit 17 Punkten Vorsprung auf Dinamo der Titel bereits zuvor fest.

In der Erfolgsbilanz seit Unabhängigkeit der Ukraine stehen nun zehn Meistertitel (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2017) sowie elf Cupsiege (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 und 2017) zu Buche.

red