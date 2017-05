Lovrič bleibt Sturm erhalten

Sandi Lovrič ist auch fester Bestandteil der Nachwuchs-Nationalmannschaften

Entgegen den Wechsel-Gerüchten verlängerte Sandi Lovrič, Nachwuchsjuwel vom SK Sturm, seinen Vertrag mit den Grazern bis Sommer 2018. Falls er eine bestimmte Anzahl an Einsätzen absolviert, wird eine Klausel für ein weiteres Jahr aktiv.

"Ich bin froh, dass sich Sandi für Sturm Graz entschieden hat und er bereit ist den Konkurrenzkampf anzunehmen. Ich freue mich ihn weiterzuentwickeln und bin der Überzeugung, dass er in Zukunft in der Lage ist bei uns zu spielen", meinte Trainer Franco Foda in einer Aussendung.

Auch der Spieler selbst freute sich: "Nach intensiven Gesprächen mit Trainer Foda, in denen er mir versichert hat, dass er auf mich zukünftig baut, habe ich mich trotz mehrerer Angebote entschieden, meine Chancen bei Sturm Graz, welcher mein Herzensverein ist, zu ergreifen."

Bislang absolvierte der 19-Jährige 22 Pflichspiel-Einsätze für die Steirer. Sein Debüt feierte er mit nur 16 Jahren.

Mehr dazu:

>> Einsatzstatistik Sandi Lovrič

red