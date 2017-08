Sturm Graz holt Nigerianer aus Finnland

In Finnland erzielte Eze in 21 Spielen 7 Tore

Der SK Sturm Graz ist bei der Suche nach einer Offensiv-Verstärkung fündig geworden. Mittelstürmer Emeka Eze kommt vom finnischen Klub Rovaniemi und unterschrieb für zwei Jahre plus einem Jahr Option.

"Ich habe gestern Nachmittag bereits das Trainingszentrum und das Stadion gesehen. Sturm Graz ist ein großer Klub mit tollen Fans, der auch in Afrika sehr bekannt ist. Ich brenne auf meine neue Aufgabe bei den Schwarz-Weißen. Nun gilt es, sich schnell in die Mannschaft zu integrieren und das Spiel von Trainer Franco Foda zu verinnerlichen", ließ der 20-Jährige via Aussendung verlautbaren. In Graz erhält Eze die Rückennummer 37.

"Emeka bringt eine außergewöhnliche Technik, Schnelligkeit, sowie weitere Robustheit in unser Offensivspiel und soll uns dadurch noch unberechenbarer machen. Mit seinen 20 Jahren ist er ein junger Spieler, der uns auch auf Sicht Freude bereiten soll", meinte Sportdirektor Günter Kreissl in einer Aussendung.

red

Foto: SK Sturm Graz