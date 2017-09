Ex-Rapid-Coach in Griechenland überfallen

Damir Canadi wurde in Griechenland mit seiner Familie überfallen

Unglaubliche Szenen rund um Damir Canadi. Der nun in Griechenland bei Atromitos tätige Ex-Rapid-Coach wurde in der Nacht in seinem Haus überfallen und mit seiner Familie zu Raub-Opfern.

Wie weltfussball von mehreren verschiedenen Quellen bei seinen Ex-Vereinen Altach und Rapid erfuhr, passierte die "Home Invasion" ausgerechnet zu einer Zeit, als der Wiener Besuch aus der Heimat hatte. Der 47-Jährige war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

Mehr dazu:

ct