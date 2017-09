Erster Sieg für Canadi mit Atromitos

Damir Canadi hat am Samstag mit Atromitos seinen ersten Sieg in der griechischen Superleague gefeiert. Der nach fünf Runden noch ungeschlagene Tabellenfünfte gewann das Heimspiel gegen Lamia klar mit 3:0.

Amr Warda (27.) und ein Doppelpack von Georgios Manousos (28. sowie 35.) sorgten dabei für die Entscheidung. Für Ex-Rapid-Coach Canadi der nächste Schritt in die Normalität, nachdem zuletzt ein Überfall in seiner Wohnung auf seine Familie samt Diebstahl für Aufregung gesorgt hatte.

>> Ex-Rapid-Coach in Griechenland überfallen

Sportlich aber läuft es für den Wiener mit Atromitos immer besser. Unter der Woche hatte es im Cup einen 1:0-Erfolg gegen AO Kerkyra gegeben, damit ist sein neuer Verein unter seiner Führung nach wie vor unbesiegt.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der griechischen Superleague

red