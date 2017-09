Hütters Young Boys feiern Auswärtssieg

Freude bei den Young Boys

Trainer Adi Hütter hat mit den Young Boys Bern die Tabellenführung in der Schweizer Super League ausgebaut. Die Berner feierten am Sonntag in einem über weite strecken schwachen Spiel einen 1:0-Auswärtssieg in Sion und liegen fünf Punkte vor dem neuen Tabellen-Zweiten St. Gallen. Thorsten Schick kam bei Bern ab der 84. Minute zum Einsatz.

Die Grasshoppers setzten mit ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner ihren Aufwärtstrend fort. Das 3:0 gegen Lugano war bereits das fünfte Spiel ohne Niederlage, womit die Zürcher auf Rang fünf kletterten. Lindner war dabei ein sicherer Rückhalt, Lugano vergab ein halbes Dutzend Großchancen.

Basel gewann bereits am Samstag durch einen Treffer von Dimitri Oberlin gegen den FC Zürich mit 1:0 und ist derzeit nur Vierter.

