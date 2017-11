Strafsenat sperrt Sturms Schulz ein Spiel

Gerhard Grobelnik greift zu Rot, Schulz geht ab

Der Bundesliga-Strafsenat hat Sturm-Innenverteidiger Christian Schulz für sein Torraub-Foul an Salzburgs Fredrik Gulbrandsen für ein Spiel gesperrt.

Die Steirer müssen also im Heimspiel am Samstag gegen den LASK auf den Deutschen verzichten und können auf Schulz im Heimspiel am nächsten Dienstag gegen die Admira wieder zurückgreifen.

red