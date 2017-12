Sturm: "Begehrlichkeiten" lassen Kreissl kalt

Auf Günter Kreissl wartet im Transfer-Winter viel Arbeit

Nach geregelter Nachfolge für den scheidenden Erfolgscoach Franco Foda wird Günter Kreissl auch in der Winterpause nicht langweilig. Für den Geschäftsführer Sport von Sturm Graz steht vor allem ein Punkt vornean: Das Erfolgsteam der Steirer zu halten. Der Lauf von Sturm im Herbst hat jedenfalls auch "Begehrlichkeiten" erweckt, wie Kreissl vor dem Herbstausklang bei der Austria vermeldete.

Im Auswärtsauftritt im Wiener Happel-Stadion am Sonntag könnte Sturm eine klubinterne Bestmarke einstellen. 47 Punkte waren es in der Saison 1997/98 nach der 20. Runde, bei 44 hält Sturm aktuell. In der Drei-Punkte-Ära wurden alle Teams mit einer solchen Bilanz am Ende Meister. So auch Sturm im Jahr 1998. Der Erfolg bringt aber auch mit sich, dass finanzstärkere Klubs ihre Fühler nach Leistungsträgern der Grazer bereits ausgestreckt haben.

Sturm Graz: Diese Personalien beschäftigen Kreissl

Spekulationen gab es zu Wochenbeginn um Stefan Hierländer. Der ehemalige Salzburg- und Leipzig-Akteur hat sich bei Sturm glänzend entwickelt und auch den Sprung ins Nationalteam geschafft. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft aber im Sommer aus. Dass ein Klub wie Rapid ein Auge auf Hierländer geworfen hat, lässt Kreissl aber kalt. "Von jedem Querschuss verliere ich nicht die Nerven. Für mich ist wichtig, was der Spieler sagt", sagte er gegenüber der APA.

Vier, fünf Personalien sind es, die Kreissl derzeit intensiver beschäftigen. Als Gesprächspartner dienten in den letzten Tagen neben Hierländer auch Dario Maresić, Marvin Potzmann oder Christian Schoissengeyr. Ihre Verträge laufen nach Saisonende ebenso aus wie jener von Charalampos Lykogiannis. Der Grieche wird ebenfalls mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Bei Lukas Spendlhofer, Philipp Huspek und Philipp Zulechner besitzt Sturm Optionen auf eine Verlängerung. Insgesamt 14 Kaderspieler sind es, die aktuell im Sommer auslaufende Verträge besitzen.

Kreissl berichtet von "grundsätzlich guten Gesprächen. Es gibt von allen Spielern das Interesse, bei Sturm zu bleiben". Der Erfolgslauf der Mannschaft habe freilich einen Nebeneffekt: "Billiger wird die Geschichte nicht." Der Verein sei bereit, bei dem einen oder anderen nachzubessern, erklärte Sturms Sportchef. Jedoch gebe es auch eine Schmerzgrenze. "Die Gehaltshierarchie innerhalb der Mannschaft muss passen und stimmig sein", erklärte Kreissl. Von dieser Linie abzugehen ist selbst bei der aktuell herrschenden Euphorie in Graz kein Thema.

"Ich definiere mich nicht übers Geldmachen"

Grundsätzlich hegt Kreissl den "massiven Wunsch, die Mannschaft zusammenzuhalten." Mit einem im Sommer ablösefreien Spieler im Winter noch schnelles Geld zu machen, sei nicht sein Plan, betonte der ehemalige Austria-Torhüter. "Ich definiere mich nicht übers Geldmachen. Eine gut eingespielte Mannschaft ist wichtiger", sagte er. Auch der Foda-Nachfolger Heiko Vogel sei auf jener Basis gekommen, dass er einen sehr guten Kader zur Verfügung habe. Der Deutsche wird am 4. Jänner in die Vorbereitung auf das Frühjahr starten. In Wien sitzt er aus Respekt vor Foda nicht auf der Tribüne.

Kreissl trat sein Amt im Mai 2016 an, damals verlautbarte der ehemalige Wiener-Neustadt-Coach, in Graz das "Maximum" herausholen zu wollen. Seine Arbeit wird nun von allen Seiten als äußerst positiv bewertet. Das Maximum sieht der 43-Jährige aber noch lange nicht in Sicht. "Wir sind mitten auf der Strecke, in einem Marathon würden wir auf Kilometer 21 liegen. Wichtig ist aber, wie man nach 42 Kilometern dasteht." Das Maximum, das wäre Platz eins am 27. Mai 2018 stehen zu haben.

