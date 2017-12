Altach: Neuer Vertrag für "Golden Boy"

Valentino Müller (r.) bleibt in Vorarlberg

Valentino Müller, eines der vielversprechendsten österreichischen Talente, bleibt weiterhin beim Bundesligisten SCR Altach. Mit den Vorarlbergern einigte er sich auf einen Vertrag bis 2019.

"Ich will meine Entwicklung beim SCR Altach weiter vorantreiben und mich zum Stammspieler in der österreichischen Bundesliga entwickeln. Ich konnte in den letzten Monaten viel Spielzeit sammeln und möchte mich weiter steigern. Ich spüre in Altach das Vertrauen, welches ich mit meinen Leistungen zurückgeben möchte", meinte der 18-Jähirge, der zuletzt von der italienischen "Tuttosport" für den "Golden Boy Award", einer Trophäe für den stärksten Nachwuchsspieler, nominiert wurde.

"Wir freuen uns und sind stolz, dass Valentino Müller trotz Angebote aus dem Ausland den weiteren Weg mit dem SCR Altach gehen wird. Die Vertragsverlängerung sollte auch für viele junge Spieler ein Signal sein. Mit einem guten Konzept, viel Talent, Fleiß und Leidenschaft kann der Traum Fußballprofi verwirklicht werden. Wir bieten den Vorarlberger Talenten diesen durchgängigen Weg von der Akademie über die Amateure in die Profimannschaft", meinte Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer in einer Presseaussendung.

apa