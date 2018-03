Schützenauer verlängert bei Sturm bis 2021

Schützenauer am Weg zum ÖFB-Cup-Einsatz gegen Wimpassing

Sturms Torhüter-Talent Tobias Schützenauer hat seinen Vertrag mit den Grazern bis Sommer 2021 verlängert. Michael John Lema erhielt einen Profivertrag.

Schützenauer (20) kam bislang auf drei Profi-Einsätze bei den Grazern. "Tobias ist ein moderner Tormann, der neben seinen Stärken in der Zielverteidigung auch in der Spieleröffnung hohe Qualität hat. Er hat sich in den letzten Jahren nicht nur sportlich, sondern vor allem auch auf der Persönlichkeitsebene massiv weiterentwickelt", ist Geschäftsführer Sport Günter Kreissl von ihm überzeugt.

Mittelfeldspieler Lema (18) spielte schon mit 16 Jahren für die Amateure der Steirer und zeigte auch schon in der ÖFB-U19-Auswahl auf. "Natürlich ist es schön einen Profivertrag bei einem Bundesligisten zu erhalten. Für mich persönlich ist es aber nur die Basis, um weiter hart an mir zu arbeiten, damit ich in Zukunft auch bei den Profis zum Einsatz komme", bleibt Lema bescheiden. Über die Laufzeit seines Vertrages will Sturm nichts verraten.

red