Ibra: "Ich wurde alt geboren, und werde jung sterben"

Zlatan "Benjamin Button" Ibrahimovic

Typisch Zlatan Ibrahimovic! Der 36-jährige Schwede, der nach seinem vielbeachteten Abschied von Manchester United beim MLS-Klub LA Galaxy angeheuert hat, beweist der US-Presse noch vor seinem Debüt im amerikanischen Fußball, dass er immer für einen Spruch zu haben ist.

Von einem Journalisten auf sein fortgeschrittenes Alter und seine zurückliegende Verletzungspause angesprochen, entgegnete Ibrahimovic: "Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben" und weiter: "Macht euch keine Sorgen wegen meines Alters. Es ist nur eine Zahl." In dem Hollywood Streifen mit Brad Pitt in der Hauptrolle kommt Benjamin Button als Greis zur Welt und wird im Verlauf seines Lebens immer jünger.

Auch sonst übte sich Ibra mal wieder nicht in Zurückhaltung. "Es fühlt sich gut an, der Beste zu sein. Ich weiß, wozu ich in der Lage bin, und ich bin hier, um zu gewinnen", tönte der Angreifer, den auch die untergeordnete Rolle des Fußballs in den USA keine Sorgen bereitet. "Bei allem Respekt vor euren Sportarten. Fußball ist der größte Sport der Welt. Milliarden Menschen betreiben ihn."

Ibrahimovic gesteht: "Ich bin aufgeregt"

Sein Debüt im Galaxy-Dress wird Ibrahimovic wohl am Samstagabend (21 Uhr im Liveticker) feiern. Passenderweise im ersten LA-Derby der MLS-Geschichte. "Ich bin aufgeregt", gab der Routinier zu, ergänzte jedoch: "Der Löwe ist hungrig."

Auch Coach Sigi Schmid freut sich über den neuen Superstar in seinen Reihen. "Wenn du einen solchen Spieler in deinem Team hast, dann macht das nicht nur deine gesamte Mannschaft stärker, sondern auch die individuellen Spieler", so der in Tübingen geborene Trainer.