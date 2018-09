Skurrile Salah-Show: Zwei Tore, zwei vergebene Elfer!

Mal wieder in aller Munde: Mohamed Salah

Skurriler Abend für Mohamed Salah: Der Superstar vom FC Liverpool hat beim 6:0 (3:0)-Kantersieg der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft im Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup in Alexandria gegen Niger zwar zwei Tore erzielt, allerdings auch zwei Elfmeter verschossen.

Immerhin bescherten die Pharaonen ihrem neuen Trainer, dem Mexikaner Javier Aguirre, einen Traumeinstand.

Den ersten Strafstoß verschoss Salah schon in der ersten Spielminute. In der 29. Minute vergab der Schützling von Jürgen Klopp einen weiteren Elfer, traf allerdings im Nachschuss zum 3:0-Halbzeitstand. Seinen zweiten Treffer erzielte der 26-Jährige per Kopf in der 85. Minute zum 5:0.

Im Vorfeld der Partie hatte es heftige Auseinandersetzungen zwischen Salah und dem ägyptischen Verband über die Nutzung von Bildrechten und persönliche Sicherheits-Garantien gegeben. Die Querelen beeinflussten aber nicht die Leistung des Angreifers, der einmal mehr der überragende ägyptische Spieler war.

Aguirre konnte sich als Nachfolger des Argentiniers Héctor Cúper über ein halbes Dutzend Tore freuen. Der 59-Jährige hat beim siebenmaligen Afrika-Cup-Champion einen Vierjahresvertrag unterzeichnet.