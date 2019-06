Mali vergibt erste Chance aufs Achtelfinale

Jörg Schüler, getty

Amadou Haidara und Mali sind noch nicht sicher weiter

Die Fußball-Nationalmannschaft von Mali hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale des Afrika-Cups in Ägypten verpasst. Die Mannschaft des Leipziger Bundesliga-Profis Amadou Haidara erreichte in der Gruppe E am Freitag gegen den WM-Teilnehmer Tunesien in Sues trotz Führung nur ein 1:1 (0:0).

Das Tor der Malier erzielte Tunesien selbst. Torhüter Mouez Hassen wollte in der 60. Minute einen harmlosen Eckball abfangen, doch der Ball rutschte ihm durch die Hände ins eigene Tor.

Den Ausgleich der Nordafrikaner, bei denen Mohamed Dräger vom SC Paderborn in der Startelf stand, erzielte Wahbi Khazri (70.) per Freistoß.

Mali hat nach zwei Spielen vier Punkte, Tunesien zwei. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe und die vier besten der sechs Gruppendritten schaffen den Sprung in die K.o.-Runde.