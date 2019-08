Watzke stellt Hierarchie klar: "Der Boss der Mannschaft ist Marco!"

Stuart Franklin, getty

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Offensivstar Marco Reus bleibt auch nach der erfolgreichen Rückholaktion von Mats Hummels die erste Führungsfigur bei Borussia Dortmund, das in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal seit acht Jahren die Deutsche Meisterschaft einfahren will.

"Der Boss der Mannschaft ist Marco Reus", betonte Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des derzeitigen Bundesliga-Tabellenführers, in der ersten Ausgabe des neuen TV-Formats "Wontorra On Tour" im Sender "Sky Sport News HD". "Es stand außer Frage, dass Marco Kapitän bleibt." Für den nach drei Jahren vom FC Bayern wieder ins Ruhrgebiet gewechselten Ex-Spielführer Hummels war laut Watzke "klar, dass er die Führungsrolle von Marco anerkennt".

Im Saison-Auftaktspiel gegen den FC Augsburg (5:1) hatte Hummels am Samstag die Kapitänsbinde von Reus bei dessen Auswechslung kurz vor Schluss übernommen. Eigentlich wäre Lukasz Piszczek als erster Vertreter des BVB-Spielführers an der Reihe gewesen, doch der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz.

Über Hummels sagte Watzke: "Er wird jetzt sukzessive noch stärker. Gegen Augsburg hat man seine Stärken schon gesehen, und er hat viele davon." Der BVB-Chef hält auch eine Rückkehr des von Bundestrainer Joachim Löw ausgemusterten Hummels in die Nationalmannschaft für möglich: "Was Löw bewegt hat, weiß ich bis heute nicht so genau. Ich denke aber, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass es kein endgültiger Abschied sein muss."

Nach eigener Aussage ist es momentan der größte Traum im Leben des Aki Watzke, mit dem BVB zum dritten Mal in seiner Amtszeit Deutscher Meister zu werden. Die Chancen darauf stehen spätestens seit dem Bundesliga-Start und der ersten Gala-Vorstellung gegen den FC Augsburg nicht schlecht. Auch bei den Buchmachern holt Borussia Dortmund im Vergleich zum Titelverteidiger FC Bayern München immer weiter auf. Das Online-Portal Wettformat hat die besten Sportwetten-Anbieter im Vergleich. Sie alle sehen den BVB derzeit mindestens auf Augenhöhe mit dem großen Rivalen aus dem Süden.

Der Dortmunder Geschäftsführer bezog jüngst auch zu vielen anderen großen Themen Stellung, die die Anhänger der Schwarz-Gelben beschäftigten. So äußerte er sich auch über die Motive des BVB, derart aktiv auf dem Transfermarkt gewesen zu sein. Die Borussen hatten neben den kostspieligen Einkäufen von Thorgan Hazard, Julian Brandt, Nico Schulz und Mats Hummels auch stolze zwölf Spieler abgegeben beziehungsweise verliehen.

Watzke über Hummels: "Wir hatten immer Kontakt"

"Das hatte weniger mit Enttäuschung [über die verpasste Meisterschaft 2018/2019, Anm. d. Red.] zu tun. Es ist ja unsere Aufgabe, den BVB weiterzuentwickeln. Die letzte Saison war gut, nur wir haben es am Ende eben nicht geschafft. Das war ein bisschen enttäuschend, wenn du mit sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause gehst und wirst dann nicht Deutscher Meister. Wir haben sofort mit dem Abpfiff in Gladbach losgelegt, um erst gar keine Depressionen aufkommen zu lassen. Wir wussten aber auch schon ungefähr, wen wir sicher hatten", meinte Watzke über die Dortmunder Kaderplanungen in der bisherigen Transferperiode.

Besonders die Rückholaktion des einstigen BVB-Kapitäns Mats Hummels schlug in ganz Dortmund hohe Wellen. Gegenüber dem TV-Sender erklärte Geschäftsführer Watzke noch einmal, wie sich die Personalie und die Möglichkeit, den Weltmeister von 2014 zurück ins östliche Ruhrgebiet zu holen, genau ergeben hatte: "Es ist ja bekannt, dass wir in den drei Jahren immer Kontakt hatten, also regelmäßig. Mal hat sich der eine gemeldet, mal der andere. Wir haben privat schon ein relativ enges Verhältnis. Irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass das Fenster aufging. Irgendwann hatte ich beim Gespräch mit Mats das Gefühl: Jetzt will er."

Als momentan letzter möglicher Konfliktpunkt im Kader der Dortmunder gilt Raphael Guerreiro. Der portugiesische Europameister von 2016 zeigte sich immer wieder unzufrieden mit seiner Situation, keinen Stammplatz unter Lucien Favre innezuhaben. Vertraglich ist der noch bis 2020 an den BVB gebunden. Falls der Klub also noch Transfereinnahmen für Guerreiro generieren will, müsste er noch bis zum Ende der Transferperiode tätig werden.

Watzke über Guerreiro: "Möchten gerne verlängern"

Auch zu dieser Personalie bezog Aki Watzke gegenüber "Sky Sport News HD" Stellung: "Wir möchten gerne verlängern und ihn natürlich nicht abgeben. Da muss aber der Spieler auch mitspielen. Michael Zorc hat schon angefangen, die Gespräche zu führen. Das wird sich sicherlich klären die nächsten Tage und Wochen, davon bin ich überzeugt. Es ist klar, dass wir auch wirtschaftlich denken müssen. Wir wollen, dass er in dieser Saison beim BVB spielt und wir wollen dann aber auch, dass er seinen Vertrag verlängert, sonst ist er im kommenden Sommer ablösefrei. Und wir können ihn nicht ablösefrei gehen lassen, das ist auch klar."

Letztlich konnte der BVB-Macher, der bereits seit 14 Jahren die Geschicke im Klub federführend leitet, nicht ausschließen, dass Guerreiro noch an einen anderen Klub verkauft wird.

Angesprochen auf das größte Talent im derzeitigen Kader der Borussia betonte Hans-Joachim Watzke auch hier eine eindeutige Positionierung des Klubs. Auf die Frage, ob der deutschen Branchemprimus FC Bayern München schon einmal in der Causa Sancho angefragt hatte, entgegnete Watzke in klaren Worten: "Nein! Das wäre auch völliger Unfug gewesen. Jeder, der die Situation einschätzen kann wusste, dass er nicht auf dem Markt ist.

Kein Statement zur Rassismus-Debatte um Tönnies

Ein weiteres bestimmendes Thema in den letzten Wochen waren die umstrittenen Aussagen von Clemens Tönnies, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04, zu den Themen Energieversorgung und Kinderreichtum in Afrika. Mit seinen Aussagen hatte Tönnies eine Rassismus-Debatte entfacht und pausiert derzeit in seinem Amt als Schalker Aufsichtsratsboss.

Watzke verweigerte aufgrund der bestehenden Konkurrenz der beiden Ruhrgebiets-Klubs allerdings eine Einschätzung zu der Thematik: "Bei der Rivalität, die wir haben, wird es immer falsch ausgelegt. Von daher gibt es zu dem Thema auch nichts von mir."