Bayern-Duo fehlt in EM-Quali

Linda Dallmann fällt verletzungsbedingt aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen bei den anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen auf Linda Dallmann und Kristin Demann verzichten.

Beide Spielerinnen von Bayern München fallen verletzungsbedingt für die Partien am Samstag (14:00 Uhr) in Essen gegen Irland und drei Tage später in Montenegro (16:00 Uhr) aus.

Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg nominierte Sandra Starke (SC Freiburg) und Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim) nach. Für Krumbiegel ist es die erste Berufung in den Kader des zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameisters.