DFB-Team hat hohe Ziele für 2022

via www.imago-images.de

Hofft auf den EM-Titel: Martina Voss-Tecklenburg

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt für die EM 2022 in England hohe Ziele aus.

"Wir wollen zu den Favoriten gehören und auch um diesen Titel mitspielen", sagte die 53-Jährige "Sky Sport News", gab jedoch zu bedenken: "Es gibt aber viele Top-Nationen in Europa, die dieses Turnier gewinnen können."

Zum Jahresauftakt bestreiten die Olympiasiegerinnen, die bei der vergangenen EM und WM jeweils im Viertelfinale ausschieden, ein Mini-Turnier mit Spielen gegen Belgien (21. Februar in Aachen) und Europameister Niederlande (24. Februar in Venlo). Dass fünf Nationalspielerinnen durch Corona-Reiseprobleme fehlen, ändert nichts an der ambitionierten Marschroute.

"Wir wollen unsere Spielweise festigen und verfeinern. Wir haben eine klare Idee, die wir auch gegen starke Gegner, wie den Europameister Niederlande, auf den Platz bringen wollen", sagte Voss-Tecklenburg: "Wir wollen dominant auftreten und Dynamik ins Spiel bringen."