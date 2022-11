Atlético? Tuchel blickt lieber Richtung Barcelona

IMAGO/Jerko Grubisic

Thomas Tuchel ist seit seiner Entlassung beim FC Chelsea ohne neuen Klub

Der frühere BVB-Trainer Thomas Tuchel ist seit seinem Aus beim englischen Topklub FC Chelsea ein gefragter Mann. Jüngst machten Gerüchte die Runde, der 49-Jährige könnte bald schon ein neues Engagement eingehen und bei Atlético Madrid anheuern. Doch daran hat Tuchel selbst offenbar kein allzu großes Interesse.

Thomas Tuchel wurde im September nach einer Niederlage in der Champions League in Zagreb überraschend vom FC Chelsea vor die Tür gesetzt - gerade mal etwas mehr als ein Jahr zuvor hatte der Star-Trainer mit den Blues noch den Titel in der Königsklasse geholt. Nach einigen Wochen Pause könnte es Medienberichten zufolge für Tuchel schon bald bei einem anderen Topklub weitergehen.

Wie die "Sun" berichtet, haben sich Atlético Madrid und Thomas Tuchel zuletzt angenähert. Zuvor hatte das Portal "fichajes.net" aus Spanien gemeldet, der deutsche Coach befinde sich auf einer Kandidaten-Liste von Atleti-Präsident Enrique Cerezo.

Der Plan: Sollte sich der Hauptstadtklub tatsächlich von Diego Simeone trennen, könnte der derzeit vereinslose Thomas Tuchel übernehmen.

"Bild" widersprach diesen Meldungen nun jedoch: Die Gerüchte um ein Engagement Tuchels bei Atlético seien überhaupt "nicht heiß". Denn: Es sei der gebürtige Schwabe, der kein allzu großes Interesse hege, für die Colchoneros zu arbeiten.

Barcelona, Real und Juve bei Tuchel hoch im Kurs?

Tuchel denke vielmehr in einer anderen Kategorie. Dem Blatt zufolge blicke er in Spanien eher auf den FC Barcelona und die Entwicklungen um Cheftrainer Xavi. Auch eine Anstellung bei Real Madrid, wo der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti erfolgreich arbeitet, würde ihn reizen.

Ein weiterer Klub, den sich Tuchel als neuen Arbeitgeber vorstellen könnte, sei Juventus Turin. Dort hat Massimiliano Allegri mittlerweile die Kurve bekommen und die Alte Dame nach einer Siegesserie zumindest wieder auf Rang drei geführt. Thomas Tuchel selbst hatte zuletzt derweil Anfang November verraten, dass "einige Klubs" bei seinem Management angefragt hätten.