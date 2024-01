Trainer-Rauswurf während Afrika Cup

AFP/SID/SIA KAMBOU

Adel Amrouche ist nicht mehr Trainer von Tansania

Erst die Sperre, dann der Rauswurf: Den Algerier Adel Amrouche hat ein umstrittenes TV-Interview mit Vorwürfen gegen marokkanische Fußballfunktionäre seinen Job als Nationaltrainer Tansanias gekostet - und das inmitten des Afrika Cups.

Der Kontinentalverband CAF belegte Amrouche mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Dollar und sperrte ihn für acht Spiele, daraufhin schmiss ihn sein eigener Verband raus.

Der Auslöser der Aufregung: Amrouche hatte behauptet, dass marokkanische Funktionäre entscheiden wer die Spiele der eigenen Nationalmannschaft leitet und wann sie angepfiffen werden. "Marokko verwaltet den afrikanischen Fußball", sagte der 55-Jährige. Marokkos Verband beschwerte sich daraufhin bei der CAF-Disziplinarkommission.

Für den Rest des Turniers übernimmt der bisherige Co-Trainer Hemed Suleiman Amrouches Amt. Tansania hatte am ersten Spieltag mit 0:3 gegen Mitfavorit Marokko verloren und trifft am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) auf Sambia. Zum Abschluss der Gruppenphase spielt Tansania am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo.