Thomas Müller reagiert mit Kahn-Zitat auf Bayern-Zoff

Thomas Müller kommentiert die neuen "Störgeräusche" beim FC Bayern

Routinier Thomas Müller vom FC Bayern hat in ganz eigener Art und Weise den Konflikt zwischen Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß kommentiert - mit einem Zitat des früheren Torwart-Titans Oliver Kahn.

"Patrick, wenn du in einem Interview tolle Fragen stellst und dann ein explosives Antwort-Frage-Spiel rauskommt, dann nehmen wir das natürlich wahr. Du bist einer der größten Sportjournalisten aller Zeiten. Es ist unglaublich, wie du das wieder rauskitzelst", sagte Müller süffisant im Interview mit "Sky"-Reporter Patrick Wasserziehr nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Der Weltmeister von 2014 fügte an: "Die Nebengeräusche entstehen, weil ihr uns die ganze Zeit danach fragt. Wenn jetzt der Uli Hoeneß eine Aussage tätigt und da würde keiner nachfragen, dann würde es gar keine Störgeräusche geben. Ich habe eben schon einmal - etwas unflätig - Oli Kahn aus einem legendären Interview zitiert: 'Ist mir scheißegal!'"

Hoeneß hatte Tuchel bei einer Podiumsveranstaltung für seine angeblich mangelnde Rückendeckung für junge Spieler beim FC Bayern kritisiert. Der scheidende Chefcoach hatte vor dem Frankfurt-Spiel in deutlichen Worten gekontert. Hoeneß' Kritik sei "haltlos" und "weit an der Realität vorbei", erklärte Tuchel unter anderem.

FC Bayern laut Thomas Müller "in einem besseren Flow"

Sportlich hatte der erneute Nebenkriegsschauplatz für den "FC Hollywood" keine negativen Folgen. Gegen die SGE gelang ein alles in allem souveräner Erfolg.

"Wir gehen mit 1:1 in die Halbzeit, da hätten wir schon führen müssen und hinten raus haben wir es dann ordentlich gemacht", sagte Müller. "Wir sind gerade in einem besseren Flow, sind aktuell ein bisschen griffiger als vielleicht in unseren guten Phasen vorher - ich weiß, schon dass wir vorher eine ganz schöne Achterbahnfahrt hatten. Aber wir kommen gerade aus dieser Phase mir den Arsenal-Spielen, wo wir uns auch gegenseitig anders fühlen und wahrnehmen."