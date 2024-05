Diese Bedingung stellt Flick an eine Bayern-Rückkehr

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Kehrt Hansi Flick zum FC Bayern zurück?

Die Trainerspur des Fußball-Bundesligisten FC Bayern scheint immer mehr zu Hansi Flick zu führen.

Nachdem die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete, dass Hansi Flick inzwischen ein "heißer Kandidat" beim FC Bayern ist, legt "Sky" am Donnerstag nach.

Dem TV-Sender zufolge beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister konkret mit dem ehemaligen Bundestrainer. Verhandlungen gebe es allerdings noch nicht.

Flick könne sich eine Rückkehr nach München gut vorstellen und sei bereit, erneut für die Bayern zu arbeiten, heißt es weiter.

Dafür stelle der 59-Jährige allerdings eine Bedingung: Als Übergangslösung, bis 2025 womöglich Xabi Alonso von Bayer Leverkusen und Jürgen Klopp nach seiner Auszeit zu haben sind, wolle er nicht an der Säbener Straße anheuern. Das sei nicht der Anspruch des Trainers.

Daher müsse vorher klar kommuniziert werden, dass der FC Bayern langfristig mit Flick plant.

Nach der Absage von Ralf Rangnick flammten die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Hansi Flick zum FC Bayern wieder auf. Der 59-Jährige hatte im September 2023 seinen Hut beim DFB nehmen müssen. Seitdem ist Flick ohne Anstellung. Zuletzt hieß es aber, er wolle zur kommenden Saison eine neue Herausforderung an der Seitenlinie annehmen.

Matthäus spricht sich für Flick beim FC Bayern aus

Übereinstimmenden Berichten zufolge kann sich Flick ein Comeback beim FC Bayern gut vorstellen, zumal Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, mit dem bei seinem ersten Engagement in München zu Konflikten kam, inzwischen nicht mehr im Amt ist.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sprach sich zuletzt für eine Lösung mit dem Ex-Coach an der Säbener Straße aus. Der Weltmeister von 1990 betonte gegenüber RTL/ntv und sport.de die "großen Sympathiewerte", die Flick noch beim FC Bayern genieße. Stünde er in der Verantwortung, würde er "so schnell wie möglich alles versuchen, um Hansi Flick zu holen", so Matthäus.