Bayern-Trainer Kompany wollte PSV-Senkrechtstarter

Vincent Kompany beginnt im Sommer seine Arbeit beim FC Bayern

Vincent Kompany ist offiziell neuer Trainer des FC Bayern. Spannend wird zu beobachten sein, welche Neuverpflichtungen der Belgier nach München locken will. Ein PSV-Senkrechtstarter hat nun verraten, schon einmal in den Fokus des Ex-Verteidigers geraten zu sein.

Flügelstürmer Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven ist ein Spieler, der den neuen Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany in der jüngeren Vergangenheit von seinen Qualitäten überzeugt hat. "Ich habe einen Anruf von Kompany erhalten. Das stimmt", bekannte der 21-Jährige im Gespräch mit der belgischen Zeitung "Het Nieuwsblad".

Dabei habe Vincent Kompany "seine Idee vom Fußball erklärt. Das war schön". Bakayoko habe seinerseits seine "Sicht der Dinge mitgeteilt". Das Gespräch habe im "vergangenen Sommer" stattgefunden, damals war Kompany gerade mit dem FC Burnley aus der zweiten englischen Liga in die Premier League aufgestiegen.

Ein Wechsel von Bakayoko kam letzten Endes nicht zustande, sein Vertrag in Eindhoven ist ohnehin noch bis 2026 datiert - zum Glück für die PSV: Der elffache belgische Nationalspieler zählte mit zwölf Toren und neun Vorlagen in 33 Eredivisie-Spielen zu den Leistungsträgern der abgelaufenen Spielzeit, in der am Ende das Double aus Meisterschaft und Pokal heraussprang.

Bakayoko mehrfach beim BVB gehandelt

Der Senkrechtstarter hatte Medienberichten zufolge so auch das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich gezogen. Unter anderem der BVB wurde zuletzt immer wieder mit dem Rechtsaußen in Verbindung gebracht. Vor allem im Falle eines Verkaufs von Flügelstürmer Donyell Malen, der einst ebenfalls aus Eindhoven nach Dortmund kam, soll Johan Bakayoko zu den Transfer-Optionen der Schwarz-Gelben zählen.

Wie es nun für den Youngster weitergeht, ist offen. Auf Nachfrage, ob er einen erneuten Anruf des mittlerweile zum FC Bayern gewechselten Kompany erwartet, entgegnete er lediglich: "Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich in der nächsten Saison irgendwo auf einem Fußballplatz stehen werde."