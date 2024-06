Medien: FC Bayern verpflichtet Perspektivspieler

IMAGO/Joshua Hoffmann

Bekommt die U17 des FC Bayern einen Neuzugang?

Der FC Bayern hat ein neues Abwehrtalent ins Auge gefasst. Medienberichten zufolge ist der Wechsel sogar schon in trockenen Tüchern.

Nach Angaben des niederländischen Portals "Transferwatch" steht der FC Bayern vor der Verpflichtung des gerade einmal 16 Jahre alten Chivano Wijks. Auch "Bild" berichtet von dem bevorstehenden Transfer.

Wijks entstammt der Jugendakademie von Feyenoord, dort spielt er aktuell in der U17-Mannschaft. Der Innenverteidiger ist zudem Bestandteil der niederländischen U16-Auswahl.

Laut "Bild" ist der Wechsel nach München bereits beschlossen, der Vertrag mit dem Abwehrspieler sei schon unterschrieben. Beim deutschen Rekordmeister soll Chivano Wijks unter die Kategorie Perspektivspieler fallen und somit vorerst auf dem vereinseigenen Bayern-Campus eingeplant.

Die B-Junioren des FC Bayern hatten in der abgelaufenen Saison der Bundesliga Süd/Südwest den dritten Platz hinter Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart belegt.

FC Bayern in der Innenverteidigung breit aufgestellt

Aufgrund seiner robusten Spielweise wird Holland-Youngster Chivano Wijks in seiner Heimat bereits mit Matthijs de Ligt verglichen. Der 24-Jährige war 2022 von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Unter Thomas Tuchel hatte de Ligt in der abgelaufenen Saison nicht immer den Status des Stammspielers inne, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen verpasste der EM-Fahrer einige Partien. In der Rückrunde bildete Matthijs de Ligt neben Winter-Neuzugang Eric Dier aber zumeist das Abwehr-Duo in der Innenverteidigung. Sommer-Transfer Min-jae Kim und Frankreichs Nationalspieler Dayot Upamecano saßen stattdessen auf der Bank.

Inwiefern sich die Hierarchie in der Abwehr des FC Bayern zur neuen Saison verändern wird, hängt ganz von den Plänen des neuen Cheftrainers Vincent Kompany ab. Der Belgier wurde am Donnerstag als Nachfolger von Thomas Tuchel vorgestellt.