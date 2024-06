LIVE: So blickt Kimmich auf die EM und Kompany

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Joshua Kimmich spielt bei der EM als Rechtsverteidiger

Noch zwei Wochen bis zum Start der Heim-Europameisterschaft 2024. Nach der ersten Einheit im deutschen EM-Quartier spricht Führungsspieler Joshua Kimmich über die Situation des DFB-Teams, die EM-Vorfreude und wohl auch über den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Nach Robert Andrich und Jonathan Tah ist Joshua Kimmich der nächste in der Reihe. Der 84-malige deutsche Nationalspieler wird sich auf der Pressekonferenz des DFB ab 13:15 Uhr den Fragen der Journalisten stellen (Video öffnet sich im oben im Artikelbild).

Die erste Einheit im WM-Quartier in Herzogenaurach hat das Team bereits hinter sich. Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Der DFB-Coach musste am Samstag im Regen von Herzogenaurach auf dem neu gestalteten Trainingsplatz im "Home Ground" von Partner adidas nur auf David Raum verzichten. Der zuletzt angeschlagene Leipziger übte wie geplant individuell. Damit standen Nagelsmann 20 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung - auch Kimmich, der im Team als Rechtsverteidiger vorgesehen ist.

Zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland muss der Bundestrainer außerdem noch auf Torwart Marc-André ter Stegen und die vier Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug verzichten.

DFB-Team: Fünf Spieler fehlen noch

Ter Stegen wird am Montag erwartet, das Endspiel-Quartett am Dienstag, einen Tag nach dem ersten der beiden EM-Tests in Nürnberg gegen die Ukraine. Die EM-Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland (20:45 Uhr LIVE bei RTL und RTL+).

Am Vorabend der ersten Einheit war die DFB-Auswahl in Herzogenaurach trotz teilweise sintflutartigem Regen von rund 4000 Fans begeistert empfangen worden. Die vielen Fans "tun uns gut, wir brauchen alle im Land", sagte Nagelsmann. Kapitän İlkay Gündoğan schwärmte von den "überragenden" Bedingungen im Quartier: "Wir haben hier alles, was wir brauchen."

Dabei kann das Team auf eine besondere Unterstützung setzen. Am "Home Ground" hängen überall Fahnen, hauptsächlich von Amateurvereinen aus ganz Deutschland, aber auch von Fanklubs, Städten und Gemeinden sowie Klubs aus anderen Sportarten. Die von den Anhängern eingeschickten Flaggen sollen der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigen, dass die ganze Fußball-Nation hinter ihr steht.