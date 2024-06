Neue Zukunfts-Tendenz bei Mats Hummels

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Verlässt Mats Hummels den BVB?

Der Vertrag von BVB-Routinier Mats Hummels läuft im Sommer aus, eine Entscheidung hat der Innenverteidiger vorerst vertagt. Einem Medienbericht zufolge gibt es allerdings schon eine Tendenz - und einen Top-Klub, der Interesse zeigt.

Mats Hummels hat drei Optionen, wie er selbst kürzlich in einem Interview mit "Sport Bild" hervorhob: "BVB, Rücktritt - oder ein anderer Verein." Die "unwahrscheinlichste Variante" sei derzeit, dass er die Schuhe im Sommer an den Nagel hängt, so der 35-Jährige.

Wie "Sky" nun berichtet, geht die Tendenz beim Innenverteidiger aktuell in Richtung BVB-Abschied. Das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (21:00 Uhr) wäre somit seine letzte Partie im schwarz-gelben Trikot.

Ausgeschlossen hatte der Routinier einen Wechsel "ins ferne Ausland, in die USA oder Ähnliches". Es würde eher ins "nahe europäische Ausland" gehen, so Hummels auch mit Blick auf die baldige Einschulung seines Sohnes, der in München lebt.

Zieht es Mats Hummels nach Italien?

Passend dazu berichtet "Sky" nun, dass mit der AC Milan ein internationaler Top-Klub Interesse an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 signalisiert hat. Knapp 500 Kilometer liegen zwischen München und Mailand. Ein Wechsel nach Italien sei derzeit am wahrscheinlichsten, heißt es beim TV-Sender daher.

Eine Entscheidung wird Mats Hummels allerdings erst nach dem Champions-League-Finale treffen, wie er kürzlich bekannt gab.

Der 78-fache deutsche Nationalspieler war einst beim FC Bayern ausgebildet worden, im Winter 2008 schloss er sich Borussia Dortmund an, wo er zum Stammspieler reifte und zweimal Meister wurde und den Pokal gewann. 2016 kehrte er für drei Jahre nach München zurück, 2019 folgte wiederum die Rückkehr nach Dortmund.

In Schwarz-Gelb machte Mats Hummels insgesamt 507 Pflichtspiele, davon allein in der Bundesliga 367.