Ex-Real-Star: Reus verdient den Henkelpott

IMAGO/Laci Perenyi

Marco Reus spielt am Samstagabend zum letzten Mal für den BVB

Der Ex-Bundesliga-Star und ehemalige Real-Spieler Rafael van der Vaart erklärt, wie der BVB die Madrilenen im Finale der Königsklasse knacken kann, wo sie aufpassen müssen und warum ihm Marco Reus leidtut.

Das Champions-League-Finale in Wembley zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (21:00 Uhr, sport.de-Ticker) ist das letzte Pflichtspiel von Marco Reus im Trikot der Schwarz-Gelben. Das BVB-Urgestein kann mit einem Sieg seine Karriere krönen.

Rafael van der Vaart fiebert aus der Ferne mit. "Der Junge tut mir so leid. Er war vor der EM oder WM meist verletzt, hatte auch in Finalspielen oft Pech. Er ist ein wahnsinnig guter Fußballer, auch ein Führungsspieler. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber er kommt sehr bodenständig rüber", sagte der Niederländer im Interview mit "ran". "Das wäre was, wenn er am Samstag mit diesem schönen Titel in den Händen dastehen würde. Er verdient den Henkelpott."

Real hat eine geile Mannschaft, aber ...

Die Chancen auf einen Sieg der Borussen schätzt er gar nicht mal so schlecht ein. "Real hat eine geile Mannschaft. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Partie, die sie spielen, ausgeglichen – 50:50 – ist. Das war gegen Manchester City im Viertelfinale und auch gegen den FC Bayern im Halbfinale so", sagte Van der Vaart zur Favoritenrolle von Real.

Wenn man die Champions League gewinnen will, brauche man "auch ein bisschen Glück", sagte der ehemalige Oranje-Spieler. "Und Real das hat über die Jahre immer rechtzeitig gehabt."

Auch der BVB profitierte in dieser Spielzeit vom Spielglück, zum Beispiel im Halbfinale gegen PSG. "Real ist zwar eine gute Mannschaft mit Erfahrung. Aber Dortmund hat spielerisch schon was drauf. Der BVB hat 2013 das Finale gegen den FC Bayern verloren. Jetzt haben sie die Chance, ihre Wembley-Geschichte neu zu schreiben. Das hätte schon was", so Van der Vaart.

BVB kann mit Speed punkten

Die Frage: Wie knackt man das Weiße Ballett? Schwachstellen habe auch Real Madrid, findet Van der Vaart. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti gebe dem Gegner immer Chancen. "Hinten sind sie nicht ganz so stark, finde ich." Das könne Dortmund mit Geschwindigkeit nutzen.

Auf der anderen Seite gebe Real dem Gegner stets durch viel Ballbesitz gerne das Gefühl, "die Kontrolle über das Spiel zu haben", so Van der Vaart. "Und dann schlagen sie zu. Ihr Konterfußball ist extrem gefährlich mit den schnellen Spielern wie Rodrygo oder Vinicius Jr und Jude Bellingham dahinter. Dass er in seiner ersten Saison so einschlägt und so viele Tore erzielt, hat mich am meisten überrascht."